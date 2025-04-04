Kızılcık Şerbeti, Gold Film Yapımı Bir Dizidir. Elif Melda Yılmaz, Beril Rolüyle Dizide Yer Alıyor

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE YENİ BİR İSİM KATILDI

Kızılcık Şerbeti, Gold Film yapımı olan ve ilk kez 20 Ekim 2022’de izleyiciyle buluşan bir dram dizisi. Hakan Kırvavaç’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu Melis Civelek’e ait. Dizi, son bölümüyle izleyicilerde büyük merak uyandırmayı başardı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yayınlanan tanıtım fragmanında Fatih’e güvenmenin pişmanlığını yaşayan Doğa’nın yanı sıra Kıvılcım’dan gelen uyarılar dikkat çekiyor. Abdullah ile Fatih’in sert bir yüzleşme yaşadığı sahnelerde Görkem’in Fatih’e yönelik affedici sözleri öne çıkıyor. Nursema, Asude’den Firaz’ın hisselerini satarak kaçtığını öğrenirken, Sevtap köşke yerleştiği için Nilay’a teşekkür ediyor. Kıvılcım’ın Ömer’e Cemal’in takıntılı olduğunu söylediği sahneler ve Fatih’in Doğa’nın kapısına dayanması izleyicileri yeni bölüm için heyecanlandırıyor.

ELİF MELDA YILMAZ DİZİYE BERİL KARAKTERİYLE KATILIYOR

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde dizi kadrosuna Elif Melda Yılmaz dahil oluyor. Oyuncu, Beril karakterini canlandıracak. 7 Kasım 1977 Eskişehir doğumlu olan Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Sanat hayatına ilkokul yıllarında müzik, halk dansları ve radyo programcılığıyla başladı.

OYUNCUNUN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

2000 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Yılmaz, aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kurucu oyuncuları arasında yer aldı. 2013’te Kanlı Nigar oyunundaki performansıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 4. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri jürisi tarafından “Yılın Kadın Sanatçısı” ve “Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödüllerine layık görüldü.