Kızılcık Şerbeti İzlenmiyor Artık

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE OLDUKÇA GÜNDEMDE

Kızılcık Şerbeti dizisi, Show TV ekranlarında yayınlanırken özellikle Pembe karakterinin ayrılığı sonrası izleyiciler arasında büyük bir tartışma yarattı. Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi yetenekli isimleri bir araya getiren yapımda pek çok olay yaşanıyor.

Senaryonun sürekli aynı şekilde ilerlemesi, Kızılcık Şerbeti hayranlarını rahatsız ediyor. İzleyiciler, “yeter artık be bu nedir başka yazacak bir şeyiniz yoksa izlemiyoruz” şeklinde yorumlar yaparak dizinin gidişatından şikayet ediyor. Son haftalarda dizinin reytinglerinde de ciddi bir düşüş gözlemleniyor.

Kızılcık Şerbeti, yaşanan bu olumsuz gelişmelerle birlikte final iddiaları gündeme gelmeye başladı. İzleyicilerin tepkilerinin ve reytinglerdeki düşüşün dizinin geleceğini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.