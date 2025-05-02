Kızılcık Şerbeti İzleyicileri Ekrana Kilitledi

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Show Tv’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 93. bölümü izleyenleri adeta nefessiz bıraktı. İzleyiciler Kızılcık Şerbeti Sönmez’in doyuşunu merak ediyor ve Kıvılcım’ın annesinin diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

KIVILCIM’IN GÜÇLÜ DURUŞU

Kıvılcım, iyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olarak ön plana çıkıyor. Eşinden boşandıktan sonra güçlü halde kalmayı başaran Kıvılcım, iki kızını da inancıyla büyütüyor. Küçük kızı Çimen, henüz liseye devam ediyor; büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği eğitimi alıyor. Kıvılcım’ın en büyük dileği, çocuklarının ileride başarılı ve mutlu bireyler olmalarını görmek.

SÖNMEZ’İN DURUMU MERAK KONUSU

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Sönmez’in arkasından denize doğru itilmesi izleyicilerde büyük bir merak oluşturdu. Ancak onun hayatta kalıp kalmadığı henüz kesinleşmedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu durum netlik kazanacak. İşte o anların gerilimi, izleyicileri ekranlara kilitlemeyi sürdürüyor.