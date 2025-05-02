Haberler

Kızılcık Şerbeti İzleyicileri Ekrana Kilitledi

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Show Tv’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 93. bölümü izleyenleri adeta nefessiz bıraktı. İzleyiciler Kızılcık Şerbeti Sönmez’in doyuşunu merak ediyor ve Kıvılcım’ın annesinin diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

KIVILCIM’IN GÜÇLÜ DURUŞU

Kıvılcım, iyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olarak ön plana çıkıyor. Eşinden boşandıktan sonra güçlü halde kalmayı başaran Kıvılcım, iki kızını da inancıyla büyütüyor. Küçük kızı Çimen, henüz liseye devam ediyor; büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği eğitimi alıyor. Kıvılcım’ın en büyük dileği, çocuklarının ileride başarılı ve mutlu bireyler olmalarını görmek.

SÖNMEZ’İN DURUMU MERAK KONUSU

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Sönmez’in arkasından denize doğru itilmesi izleyicilerde büyük bir merak oluşturdu. Ancak onun hayatta kalıp kalmadığı henüz kesinleşmedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu durum netlik kazanacak. İşte o anların gerilimi, izleyicileri ekranlara kilitlemeyi sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaza, İnegöl’de meydana geldi.

İnegöl'de bir otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Sürücü, kaza sonrası araçta sıkışarak hastaneye kaldırıldı.
Haberler

İnegöl’de Otomobil Kamyona Çarptı

İnegöl'de bir otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Genç, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.