Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılık Ertelendi

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE ŞOK GELİŞMELER

Ünlü oyuncular Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç’un yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicileri şaşırtan gelişmelere sahne oluyor.

ÜÇ SEZONDUR CUMALARIN VAZGEÇİLMEZİ

Kızılcık Şerbeti, üç sezondur Cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Aydın Bulut’un yönetmenliğini üstlendiği dizi, her sezon finaliyle haftalarca konuşuluyor.

103. BÖLÜMLE SEZON FİNALİ YAPACAK

30 Mayıs’ta ekrana gelecek 103. bölümle üçüncü sezonunu tamamlayacak olan Kızılcık Şerbeti’nin bu sezon nasıl bir finalle izleyicilerin karşısına çıkacağı şimdiden büyük merak uyandırıyor. Dizinin hayranları, yeni bölümde neler yaşanacağını sabırsızlıkla bekliyor.