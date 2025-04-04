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Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılık Ertelendi

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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE ŞOK GELİŞMELER

Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicileri şaşırtan gelişmelere sahne oluyor.

ÜÇ SEZONDUR EKRANLARDA

Kızılcık Şerbeti, üç sezondur Cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Aydın Bulut’un yönetmenliğini üstlendiği dizi, her sezon finaliyle haftalarca konuşuluyor.

3. SEZON FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM

30 Mayıs’ta yayınlanacak 103. bölümle 3. sezonunu tamamlayacak olan Kızılcık Şerbeti’nin bu yıl nasıl bir finalle seyirci karşısına çıkacağı şimdiden büyük merak uyandırıyor. Dizinin hayranları, yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeleri bekliyor.

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