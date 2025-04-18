Kızılcık Şerbeti’nde Pembe Yok Mu?

PEMBE NEDEN YOK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Pembe karakterinin vefat haberi gündemi salladı. Sibel Taşçıoğlu tarafından ustalıkla canlandırılan Pembe’nin diziden ayrılması oldukça dikkat çekti. İzleyiciler, “Kızılcık Şerbeti Pembe neden yok?” sorusunu gündeme getirdi.

FLAŞ BİR AYRILIK

Dizide çok çarpıcı bir ayrılık yaşandı. Sibel Taşçıoğlu tarafından canlandırılan Pembe, 96. bölümde diziden ayrıldı. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide bu ayrılığın sebebinin senaryo gerekliliği olduğu ve Pembe’nin hikayesinin sona erdiği ifade edildi.

DİZİDEN AYRILIŞI

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterinin hayatının sona ermesiyle beraber Sibel Taşçıoğlu diziden ayrıldı. Bu ayrılık, izleyiciler arasında büyük bir heyecan uyandırdı.