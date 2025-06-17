Kızılcık Şerbeti’nde Peş Peşe Ayrılıklar

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEKİ AYRILIKLAR

Show TV’nin beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finalinin ardından oyuncu kadrosundaki ayrılıklar ile gündeme geldi. Sezon finali sonrası diziden ayrılan isimler arasında deneyimli oyuncular Sibel Taşçıoğlu, Şebnem Bozoklu ve genç yetenek Rahimcan Kapkap bulunuyor. Ancak Metehan karakterinin temsilcisi Rahimcan Kapkap’ın hikâyesi tamamlanmadan sonlandı. Kapkap’ın karakteri için herhangi bir veda sahnesinin yazılmaması, sosyal medya ve izleyici yorumlarında yoğun ilgi topladı.

Taşçıoğlu ve Bozoklu’nun ayrılıkları senaryo kapsamında izleyiciye aktarılırken, Rahimcan Kapkap için beklenen veda sahnesi gerçekleştirilemedi. Bu durum, dizinin hayranları arasında “Neden final sahnesi yazılmadı?” sorusunu gündeme getirdi. Genç oyuncunun diziden ani ayrılığının nedeni kısa sürede netleşti. Rahimcan Kapkap, yeni sezonda Show TV’de yayınlanacak Veliaht dizisinin kadrosuna girdi.

Bu gelişme ile birlikte oyuncu, Kızılcık Şerbeti’ne herhangi bir sahne ile veda etmeden kariyerine başka bir projede devam etme kararı aldı. Böylece, dizinin takipçileri için sürpriz bir ayrılıkla karşı karşıya kaldı. Kapkap’ın yeni projesi, onun kariyer yolculuğunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.