“Kızılcık Şerbeti’nde Şaşırtıcı Ayrılık.”

BAŞARILI KADRO BİR ARADA

Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi yetenekli isimleri bir arada bulunduran Kızılcık Şerbeti dizisinde olaylar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdiye kadar büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni bölümü Show TV ekranlarında izleyicileri ekran başına çekiyor.

DİZİDEKİ KRİZLER DEVAM EDİYOR

Yeni sezon öncesinde dizide bazı ciddi krizlerin yaşanmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun canlandırdığı Pembe karakterinin diziden ayrılmasının ardından, dizinin sadık izleyicilerinden sert tepkiler gelmeye başladı. Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ise yine etkileyici anlarla izleyici karşısına çıkarken, Doğa ve Fatih arasındaki yeni bir kriz yaşanıyor ve bu durum bir ayrılık sahnesini beraberinde getirecek gibi görünüyor.