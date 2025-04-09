Kızılcık Şerbeti’nden Sibel Taşçıoğlu Ayrıldı

DİZİDEN AYRILAN KARAKTER YÜREKLERİ SIZLATIYOR

Üç sezondur Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, etkileyici kurgusu ve güçlü kadrosuyla her hafta büyük bir ilgi toplarken, dizide büyük bir ayrılık gerçekleşiyor. Sibel Taşçıoğlu’nun yaşamış olduğu ‘Pembe’ karakteri, diziden ayrılıyor. TV8 kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programında, Sibel Taşçıoğlu’nun diziden nasıl ayrıldığına dair detaylar paylaşıldı.

Ayrılma Kararının Sürpriz Olması

Nur Tuğba Namlı, ünlü oyuncunun ayrılma kararını birden öğrendiğini ifade etti. Başka bir projede yer alacağı yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve set arkasında yaşanan kargaşa ile ilgili söylentilerin de gerçek dışı olduğunu vurguladı. Nur Tuğba Namlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılacağını geçen hafta sürpriz bir şekilde öğrendi. Ünlü oyuncu birden öleceğini öğreniyor. Başka dizide oynayacağı iddiası külliyen yalan. Dizi setinde diğer oyuncularla bilerek kavga etti ve ayrılmak istedi iddiası da kesinlikle yalan” dedi.

Veda Töreni ve Duygusal Anlar

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu, ani bir kararla diziden ayrıldı. Ekip arkadaşları, Taşçıoğlu onuruna pasta keserek veda etti. İzleyicileri oldukça üzen bu ayrılık sonrası, ünlü oyuncunun etkinlikte yapmış olduğu ilk açıklama dikkat çekti. Taşçıoğlu, “Başladığımız işi keşke birlikte bitirme imkanımız olsaydı” diyerek hislerini ifade etti. Sonrasında, “Böyle oldu ama sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Çok severek çalıştığım bir işti” sözleriyle hem duygusal bir mesaj verdi hem de projedeki deneyimini anlattı.