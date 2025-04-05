Kızılcık Şerbeti’Nin Ayrılığı Ertelendi

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE ŞOK GELİŞMELER

Kızılcık Şerbeti dizisi, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi usta oyuncuları bir araya getirerek seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin son bölümlerinde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyenleri şaşkına çeviriyor.

ÜÇ SEZONDUR EKRANLARIN VAZGEÇİLMEZİ

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, üç sezondur seyircilerin beğenisini kazanıyor. Aydın Bulut’un yönetmenliğini üstlendiği dizi, her sezon finaliyle de uzun süre gündemde kalıyor.

3. SEZON FİNALİ MERAKLA BEKLENİYOR

30 Mayıs’ta ekrana gelecek olan 103. bölümle 3. sezonunu tamamlayacak olan Kızılcık Şerbeti’nin bu sezon nasıl bir final yapacağı şimdiden büyük merak uyandırıyor. Dizinin hayranları, yeni sezon finalinde hangi sürprizlerin kendilerini beklediğini heyecanla tahmin etmeye çalışıyor.