Kızılcık Şerbeti Şok Edici Sezon Finali

DİZİ SEZON FİNALİYLA GERİ DÖNÜYOR

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez sezon finali bölümüyle izleyici karşısına geçecek. 30 Mayıs’ta yayınlanacak olan sezon finalinden bir sahne sızarak dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Şu an pek çok kişi, “Kızılcık Şerbeti Mustafa ölüyor mu, Mustafa öldü mü?” ve “Mustafa diziden ayrıldı mı?” gibi sorular sormaya başladı.

KİMLİKLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinde izleyicileri şoke edecek olaylar gerçekleşecek. Kulislerde yayılan iddialara göre, Işıl ve Mustafa arasında yaşanacak olaylar dizinin kaderini değiştirecek. Psikolojisi giderek bozulan Mustafa, tüm gelişmelere yön verecek. İddialara göre Mustafa, Işıl’a zarar verebilir. Bu gelişmeler, Kızılcık Şerbeti’nde bir kez daha Görkem hikayesinin gündeme gelmesine neden olacak. Önceki sezon finalinde Görkem’in yaptıkları ortaya çıkmış ve Fatih yaklaşık bir kaza sonucu hapse girmişti. Şimdi ise Işıl ve Mustafa için benzer bir durumun yaşanacağı düşünülüyor. Işıl’ın da psikolojisi bozuk ve çeşitli oyunlar çeviren bir karakter olduğu için bu durum ölümle sonlanabilir. Mustafa’nın bu olayların baş aktörü olabileceği ve yeni sezonda hapse girebileceği öne sürülüyor.

ŞOK EDİCİ ANLAR

Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinin 2. fragmanında yaşanan olaylar izleyicileri endişelendiriyor. Nilay’ın balkondan düşüp düşmeyeceği merak konusu iken, Mustafa salona silahla girerek “Kimse kıpırdamasın” diyerek ardı ardına ateş açıyor. Işıl, Fatih ve Abdulah’ın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anların ekrana yansıdığı bu fragman, izleyicilerin merakını artırıyor. Kimlerin hayatta kalacağı ve tüm soruların yanıtlarının bu akşam ortaya çıkacağı düşünülüyor.

YETENEKLİ KADRO

Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip iki ailenin hayatlarını merkezine alıyor. Doğa ve Fatih, bu iki ailenin çocukları. Doğa’nın hamile kalmasının ardından, çiftin ani buluşması sonucu evlenmeleriyle hem Doğa hem de Fatih ve aileleri pek çok zorlukla yüzleşiyor. Dizi kadrosunda Barış Kılıç, Ömer, Evrim Alasya, Kıvılcım, Ahmet Mümtaz Taylan, Abdullah, Sıla Türkoğlu, Doğa, Doğukan Güngör, Fatih, Ceren Yalazoğlu, Nursema, Şebnem Bozoklu, Meri, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Firaz, Feyza Civelek, Nilay, Ece İrtem, Işıl, Soydan Soydaş ve Kayhan yer alıyor.