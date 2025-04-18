Kızılcık Şerbeti, Türk Dizisidir

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Kızılcık Şerbeti, Gold Film’in yapımını üstlendiği, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, Hakan Kırvavaç’ın yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı bir dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Show TV’de canlı izlenebilen dizinin 97. bölümünde, Nursema’nın annesinin yüzüğünü takması duygu dolu anlar yaşatırken, Işıl’ın Nursema’ya verdiği tepki dikkat çekiyor. Işıl, Kıvılcım’a dert yanmaya devam ederken Abdullah’ın yanında olmayı da atlamıyor. Tanıtımda, hiçbir şeyin eski düzenine dönmeyeceğine dair sinyaller verilirken, Ömer’in abisinin yanında destekçi olması da gözlerden kaçmıyor. Mustafa’nın “Annem ölmedi, öldürüldü” sözleri yeni bölümdeki olaylara olan ilgiyi artıran diğer bir detay olarak öne çıkıyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDEKİ GELİŞMELER

Dizinin 96. bölümünde Pembe, Abdullah’ın kendisini bir kez daha aldattığını öğrenerek, Işıl’ı herkese rezil eder ve intikam alır. Ancak Abdullah, sevgilisinin yanında durarak Pembe’den boşanmak istediğini belirtir. Pembe, çocuklarının yanında bu durumu kabullenmiş gibi görünse de, aklındaki plan farklıdır. Nilay ve Zülkar’ın yardımıyla kalp krizi geçirmiş gibi davranarak Abdullah’ı eve döndürmeyi başarır. Bu sahte hastalık sayesinde Nursema ile de barışma fırsatı bulur. Pembe’nin bu hamlesi, Meri’nin dolandırıldığı gerçeğiyle birlikte Kıvılcım ve Ömer’den destek almasını sağlar. Pembe’nin otelde düzenleyeceği kutlama ise her şeyi altüst edecektir.

KARAKTERLERİN ÖZELLİKLERİ

Kıvılcım (Evrim Alasya), iyi eğitim almış, modern ve realist bir kadındır. Eşinden boşanmasının ardından iki kızını kendi değerleri doğrultusunda yetiştirir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek arzusu, çocuklarının gelecekte başarılı ve mutlu bireyler olmalarını görebilmektir.

DİZİYİ İZLEMEK İÇİN PLATFORM

Kızılcık Şerbeti’ni Show TV platformlarından izlemek mümkündür. Bu dizi, televizyon aracılığıyla ya da Show TV’nin resmi web sitesi üzerinden takip edilebiliyor.