Kızılcık Şerbeti, Türk dram dizisi

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ HAKKINDA

Kızılcık Şerbeti, Gold Film’in yapımını üstlendiği, 20 Ekim 2022 tarihinde ekrana gelen bir dram dizi. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç yapıyor, senarist ise Melis Civelek. Dizi, izleyiciler arasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. En son 99. bölümü full HD olarak izlenebilir durumda.

SON BÖLÜMDEKİ GELİŞMELER

Abdullah, Mustafa’ya Işıl ile evlendiğini açıklıyor. Bu durum, Kıvılcım’ı Beril hakkında daha fazla düşünmeye yönlendiriyor. Asude, Firaz’ı Nursema hakkında dikkatli olması konusunda uyarırken, Firaz, Nursema’ya evlilik teklifi yapıyor. Bu gelişmeler, yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor. Mustafa’nın eve dönüşüyle birlikte Ünal köşkündeki denge değişimlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Işıl ile karşılaşması ise huzursuz bir atmosfer oluşturuyor. Aynı zamanda Fatih ve Defne’nin yakınlaşması, “Fatih tekrar hata mı yapacak?” sorularını akla getiriyor, Ömer de Beril konusunda şüphe duymaya başlıyor. Tanıtımın sonunda, Beril’in Sönmez’i denize itmesi, beklenmedik olayların habercisi gibi görünüyor ve Sönmez’in durumu yeni bölümde merak ediliyor.

Mustafa, annesinin ölümünü atlatamayıp sinir krizi geçiriyor ve ailesi mecburen onu hastaneye yatırıyor. Ünal ailesi, doktorlardan Mustafa’nın durumunun pek iyi olmadığını öğrendiklerinde çaresizlik içinde kalıyor. Nilay, kocasını hastanede yalnız bırakmamak için sık sık ziyarete gitse de bir türlü görüşme fırsatı bulamıyor. Kıvılcım’ın programı sonrası sosyal medyada öne çıkan Beril, keyifli bir dönem geçiriyor. Fatih ise yaşananlardan bunaldığı için stres atmak adına spor salonuna yazılıyor.

DİZİDEKİ KİŞİSEL GELİŞİMLER

Ömer ve Kıvılcım, katıldıkları tiyatro oyununda sanatçılarla ilişkilerini geliştirme şansı buluyor. Işıl, Abdullah’ın evlenme işini yavaşça aldığını düşündüğünden onu motive etmek amacıyla bir otelde işe başlıyor. Abdullah, bu durumu öğrendiğinde çok üzülüyor ve yararlı bir hamle yapmaya karar veriyor. Kıvılcım ise realist ve modern bir kadın olarak, eşinden boşandıktan sonra iki kızını da yüksek değerler doğrultusunda büyütmüş. Küçük kızı Çimen liseye, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın en büyük arzusu çocuklarının başarılı ve mutlu bir gelecek elde etmesi.

Diziyi televizyon üzerinden izlemek isteyenler, Show TV’nin resmi web sitesinden de izleme fırsatı buluyor.