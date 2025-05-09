Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Merak Ediliyor

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Kızılcık Şerbeti, Gold Film tarafından üretilen ve 13 Ekim 2022’de ilk bölümü yayımlanan bir Türk televizyon dizisidir. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç yapıyor, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizi, dram türünde ve izleyicileri derin bir hikayeyle buluşturuyor. Son olarak dizi, 9 Mayıs’ta Show TV üzerinden 100. bölümüyle ekrana geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti son bölümde neler yaşandı?

ÇATIŞMALAR VE SIRLAR

Yeni bölüm tanıtımında, Doğa’nın Fatih’i Defne ile yakalaması büyük bir krize neden oluyor. Bu durumu kabullenemeyen Doğa büyük bir yıkım yaşıyor. Diğer taraftan, Işıl ise eski sevgilisi Leo tarafından tehdit ediliyor. Nursema’nın Işıl’ın açığını bulmaya çalıştığı sahnelerde, Ömer’in Beril’in gizli kimliğini öğrenmesi izleyenleri şoke ediyor. Sönmez’in evden ayrılma kararı ve Kıvılcım ile Ömer arasındaki ilişkilerin gidişi merakla takip ediliyor.

SURPRIZ GELİŞMELER

Abdullah’ın Işıl ile evlenmesi evde büyük bir gerginlik oluşturuyor. Aile üyeleri bu birlikteliği kabullenemiyor. Ancak Abdullah, tek bir kişi dışında kimseyle ilgilenmiyor; o da yeni karısı Işıl. Nursema, evden ayrılmayı düşünse de sonradan Işıl’ı zor duruma sokmaya karar veriyor. Işıl ise yeni hayatında kendine güvenerek ilerliyor. Fatih ve Defne arasındaki arkadaşlık da spor salonunda devam ediyor.

SON KÜÇÜK SÜPRİZLER

Kıvılcım, Beril konusunda yanılgıda olduğunu düşünmeye başlıyor. Araştırmalarının sonucunda Beril’in uydurduğu her şeyi keşfettiği anlaşılıyor. Beril’le yüzleşmek için gittiğinde ise kadının ortadan kaybolduğu görülüyor. Mustafa hastaneden taburcu olurken, Firaz Nursema’ya sürpriz bir nikah yapmayı planlıyor. Bu konuda Işıl büyük bir asistanlık rolü üstleniyor, ancak Nursema bu durumu hiç hoş karşılamıyor.

Kıvılcım’ın boşanmasının ardından güçlü kalması ve kızlarına biçtiği değerler de hikayenin önemli noktaları arasında. Çimen ve Doğa’nın yaşamları ise Kızılcık Şerbeti’nin içindeki mücadelenin bir sembolü haline geliyor. Dizinin tüm bölümlerini Show TV platformlarından izlemek mümkün.