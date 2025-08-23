Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon Geliyor

YENİ SEZON TARİHİ BELİ OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisi, üçüncü sezonunu Mayıs ayında tamamladıktan sonra hayranlarını yeni bölümleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni sezonun detayları haberin devamında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi ne zaman? 4. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İzleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı!

YENİ SEZON YENİ HİKAYELER

Dizinin 4. sezonu için çekimlerin Ağustos ayında başlaması planlanıyor. İlk bölümün ise Eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor. Üçüncü sezonun heyecan verici gelişmelerinin ardından, diziye yeni karakterler ve sürükleyici hikayeler ekleniyor. Bu durum, izleyicilerin yeni sezonu sabırsızlıkla beklemesine neden oluyor. Yapımcılar, yeni sezon öncesinde izleyicilere sürprizler hazırlarken, Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ekranlara güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

BÜYÜK PANİK YARATAN GELİŞMELER

Nursema’nın eve dönmesiyle rahatlayan Işıl ve Abdullah, “Yaza Merhaba Partisi” düzenledi. Ancak, köşkten ayrılmayan Koray, Işıl’ı tehdit etti ve Pembe’nin ölümünde onun parmağı olduğunu iddia edince, Mustafa her şeyi öğrenmiş oldu. Beyaz gece partisinde Mustafa, silahını çıkararak önce Koray’ı, ardından Işıl’ı vurdu. Silahı almaya çalışan Fatih’in de vurulması büyük bir panik yarattı. Bu sırada Kıvılcım’ın sancıları başlamasıyla bölümün finalinde Mustafa’nın elindeki silahı Abdullah’a yöneltmesi dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finalini 15 Mayıs 2025 tarihinde yaparak izleyicilere heyecan dolu bölümler sunmuştu. Şimdi ise takipçiler yeni gelişmeleri ve sürprizlerle dolu bir sonraki sezonu merakla bekliyor.