Kızılderili Ailesi Trabzonspor’u Destekliyor

ABD’DEN TRABZON’A GÖÇ

Karadeniz’in muhteşem doğasına hayran kalan Kızılderili kökenli iş insanı Jeremiah Beltran (44) ve ailesi, ABD’den tatil için geldikleri Trabzon’a yerleşmeye karar verdi. Beltran, “Arkadaşım söyleyince Trabzon’a geldim. Buraya 2020 yılında önce ben ve eşim geldik. Doğası, yaylaları, yeşilliği, dağları, denizi çok güzeldi ve çok sevdim” diye belirtiyor. 6 yıl önce Kansas City’den gelen Beltran ailesi, Trabzon’un yeşil yaylaları ve muhteşem doğasında yaşamayı tercih etti.

TRABZONSPOR’A TUTKU

Fanatik Trabzonspor taraftarı olan Beltran ailesi, stadyumda Kızılderili şapkalarıyla takımın maçlarını izliyor. “Trabzonspor’un maçını tribünden izledik ve takımımızla bağ kurduk” diyen Beltran, aile olarak Trabzonspor’un şampiyonluk posterleri ve imzalı formaları ile evlerini süslüyor. Maç günlerini bir şölen gibi geçiren aile, takımın marşlarını öğrenmeye çalışıyor. Jeremiah’ın çocuklarından ikisi, kentte amatör futbol takımlarında forma giyiyor.

ŞAMPİYONLUK HEYECANI

Trabzon’a uzanan hikayelerinde, Jeremiah Beltran, “İstanbul, Ankara ve Bursa’ya gezmek amaçlı gitmiştim. Arkadaşım bana Trabzon’a gitmedim dedikten sonra buraya geldim. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Trabzonspor’u çok sevdim” diyerek ilk karşılaşmalarını anlattı. Maç günlerinde evde Trabzonspor müziğini açtıklarını ve çocuklarla birlikte formalarını giyip, stadyuma gittiklerini belirtiyor.

TRABZONSPOR’A BAĞLIYIZ

Beltran ailesi, Trabzonspor’un şampiyonluk sezonuna giden yolda Antalyaspor maçına da katıldıklarını söyledi. “Çok mutluyduk. Ben daha önce bir şampiyonluk yaşamamıştım. Her yerde adeta parti vardı” diye konuşan Beltran, Trabzon’u ve Trabzonspor’u neden bu kadar sevdiklerini açıkladı.

KIZILDERİLİ ŞAPKASI VE TRABZON

Ailece Trabzon’u çok sevdiklerini söyleyen Jeremiah Beltran, en favori oyuncularının Uğurcan Çakır ve Paul Onuachu olduğunu aktardı. “Kızılderili şapkasıyla tribünlerde ilgi odağıyız” diyen Beltran, “Kazansak da kaybetsek de Trabzonspor’u seviyoruz” ifadesiyle hislerini dile getirdi. Trabzon’un kendileri için çok özel bir yer olduğunu da ekliyor.