Kızılgeyikler Mahsullere Zarar Veriyor

FOTOKAPANLA BELİRLENDİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde mahsulleri zarar gören çiftçiler, sorunlarının kaynağını öğrenmek için tarlalarına fotokapan kurdu. Bu görüntülerde, ürünlere zarar verenlerin kızılgeyikler olduğu ortaya çıktı. Tavşanlı’ya bağlı Devekıyısı köyünde, çiftçiler ekip diktikleri meyve ve sebzelerin zarar gördüğünü fark etti. Başlangıçta zararın keçilerden kaynaklandığını düşünen köylüler, emin olmak amacıyla ürünlerinin en fazla hasar gördüğü bölgelere fotokapan yerleştirdi. Bu kameraların kaydettiği görüntülerde mahsulleri yiyenlerin keçiler değil kızılgeyikler olduğu anlaşıldı.

YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Çiftçi Adem Öztürk, “Yıllardır emek verdiğim tarlamda fidanlarım zarar görüyordu. Önce bunun keçilerin yaptığını düşündüm. Ancak kurduğum fotokapan sayesinde, bahçeye zarar verenin bir geyik olduğunu gördüm” şeklinde konuştu. Meyve ve sebzelerinin kızılgeyikler tarafından yok edildiğini belirten Öztürk, durumu yetkililere sözlü olarak bildirdiğini aktardı. “Yetkililere durumu ilettim ama bir geri dönüş olmadı. Geyiklerin insanlardan kaçmaması, çiftlikte yetiştirildiğini ve oradan kaçmış olabileceğini düşündürdü fakat yetkililer bunun doğru olmadığını açıkladı. Sadece ben mağdur değilim. Komşu bahçe ve tarlalarda da benzer sorunlar yaşanıyor, 20 ağaçları zarar gören tanıdıklarım var” ifadelerini kullandı.

KORUMA ÖNERİLERİ YETERSİZ

Kızılgeyiklerin ürünlerine zarar vermesine engel olamadığını dile getiren Adem Öztürk, “Bazı insanlar çit çekmemizi öneriyor ama duyduğuma göre geyikler 3 metreye kadar zıplayabiliyor. Emekli bir bireyim, 4 metre çit yapmaya gücüm yetmez. Bu hayvanların bir şekilde koruma altına alınması gerekiyor. Geyikler ne varsa hepsini yiyor. Kabak, vişne, elma, kiraz gibi ürünlerim hepsine zarar veriyor. Hatta acı biberi bile dinlemiyor, onu da kökten yiyip temizliyor. 3 bin metrekarelik alandaki fidanlarımız yok oldu. Nasrettin Hoca’nın ‘fil’ hikayesi aklıma geliyor” şeklinde yorumda bulundu.