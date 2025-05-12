Kızilin Kanyonunda Mağara Restoran Açılıyor

MAĞARA İÇİNDE SIRTLEAN MÜZESİ VE RESTORAN KURULUYOR

Adıyaman’ın Kızılin Kanyonu’nda, turizmin yeni merkezi olan bölgede doğal bir mağara içerisinde sırtlan müzesi ve restoran yapımı için hazırlıklar başladı. Yıllar içinde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bu alanda, Göksu ve Fırat nehirlerinin buluştuğu noktada önceki yıl bir iskele inşa edilerek suya tekne indirilmişti. Besni Kaymakamlığı, iskele ve teknenin yanı sıra piknik ve kamp alanı ile bir kafe de hizmete sundu. Tekneyle yapılan turlar sayesinde binlerce yıllık tarihi mağaraları görmek için gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış gözlemlendi. 2024 yılında 50 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin Kızılin Kanyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.

YENİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Turistlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla Besni Kaymakamlığı yeni projeler geliştiriyor. Girişim, mağaraların doğallığını koruyarak mağara içerisinde bir ‘sırtlan müzesi’ ve restoran inşa etmek üzerine odaklanıyor. Projenin iki ay içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Ayrıca, gelecekte farklı mağaraların ışıklandırma çalışmalarının yapılması da gündemde. Besni Kaymakamı Çağlar Partal bu konuda bilgi vererek, “Geçen sene iskelemizi ilk kurduğumuz yıldı. 50 bine yakın bir ziyaretçiyi burada ağırladık. Bu sene de 100-120 bin arasında ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle bahar aylarıyla birlikte hafta sonları çok yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Burada bir restoran ihtiyacımız vardı. Güzel bir restoran yapmak için çalışmalara başladık. Arkamızda bulunan mağarada yapıyı da bozmadan bir restoran projemiz var. Bunu gerçekleştireceğiz. Yine bir mağarada, bu bölgede yaşayan çizgili sırtlanımız var. Bu bölge onun evi. Onların görsellerinin olacağı küçük bir sırtlan müzesi bir mağarada yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

TURİST GÖRÜŞLERİ

Ziyaretçi Zeynep Hal, “Buraya daha öncede gelmiştik ama eşim buraları görmediği için bir kez daha geldik. Gayet güzel, sessiz bir ortam. Kafa dinlemek için, biraz durulmak için gayet iyi. Buraya gelen turistler de başka şehirden gelen insanlar burada bir yemek alanı arıyorlar” diye belirtti. Bu şekilde Kızılin Kanyonu, hem doğal güzellikleri hem de yeni açılacak olan müze ve restoran ile daha fazla turisti ağırlamayı amaçlıyor.