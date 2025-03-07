Kızılırmak’ın Su Seviyesi Tehlikeli Düzeyde Düştü

Kızılırmak Nehrinde Alarm Veriyor

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, Kırıkkale’deki kesiminde kuraklık nedeniyle ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. Su seviyesinin düşmesi, nehir yatağında adacıkların oluşmasına ve bazı bölgelerde yürüyerek geçilebilecek alanların ortaya çıkmasına neden oluyor. Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğarak Samsun’un Bafra ilçesinden Karadeniz’e dökülen Kızılırmak, son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisiyle alarm veriyor.

Kuraklığın Etkileri Büyüyor

Son yıllarda yaşanan kuraklık, Kızılırmak’ın Kırıkkale kesimindeki su seviyesinin hızla düşmesine neden oldu. Bir zamanlar coşkuyla akan bu ırmağın bazı bölgeleri, artık yürüyerek geçilebilir hale geldi. Su kaybı, adacıkların oluşmasına yol açarken, havadan çekilen görüntüler kuraklığın ne boyutlara ulaştığını gösteriyor. Kuraklığın etkisi, yalnızca doğal yaşamla sınırlı kalmayıp tarımsal üretimi de ciddi şekilde etkiliyor. Artan sıcaklık ve azalan yağışlar, yer altı su kaynaklarını tükenme noktasına getirdi.

Çiftçiler Zor Durumda

Tarımsal sulama için daha derin sondaj kuyuları açmak zorunda kalan çiftçiler, suya ulaşmanın her geçen gün daha zor hale geldiğini belirtiyor. Yukarımahmutlar köyünde çiftçilik yapan Halil Yurdakul, “Önceden 20 metreden su çıkıyordu, şimdi 100 metreye kadar sondaj vuruyoruz. Yonca, fasulye, salatalık, kelek ekiyorduk ama şu anda araziler kurak durumda. 150 hanenin 100’ü tarımla geçiniyordu, artık ekim yapamıyoruz. Allah yardımcımız olsun” diyor.

Bir başka çiftçi Batuhan Yurdakul, topraklarının artık verim vermediğini ifade ediyor. “Bir yıl buğday ekiyoruz, bir yıl tarlayı boş bırakıyoruz. Eskiden 7 metrede su bulunurdu, şimdi 100 metre sondaj kazıyoruz ama su çıkmıyor” şeklinde konuşuyor. Ayrıca Ömer Yönay da, geçmişte bu kadar gübreye ihtiyaç duymadıklarını belirterek, “Eskiden ekinler kendiliğinden büyürdü, şimdi yağmur yağmazsa diye erkenden gübre atıyoruz” diyor.