Kızılırmak’ta Balık Ölümleri Yaşandı

KIZILIRMAK NEHRİ’NDEN GELEN BALIK ÖLÜMLERİ ENDİŞE YARATIYOR

Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri’nde meydana gelen balık ölümleri yetkilileri harekete geçirdi. Balık avlayan kişilerce nehirde elektrik şoklaması yapıldığı iddia edildi. Çeltik üreticileri, ölü balıkları fark ederek durumu ihbar etti ve bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce ölü balıkla karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede, balık avlayan kişiler ya da bir grup tarafından lokal alanlarda elektrik şoklamasıyla balıkların öldürüldüğü kaydedildi. Ekipler, Kızılırmak bölgesinde hem sudan hem de balıklardan çeşitli numuneler aldı. Aynı zamanda, doğaya zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.