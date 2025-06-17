Kızılırmak’ta Cesedi Bulunan Kadın Şanlı

ALZHEIMER HASTASI KADININ CENAZESİ BULUNDU

Sivas’ta iki gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak nehrinde bulundu. Esentepe Mahallesi’nde yaşayan, evli ve üç çocuk annesi olan Gülizar Şanlı, 15 Haziran’da evinden ayrıldığı andan itibaren kendisinden haber alınamadı.

KAYIP ŞAHIS İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, AFAD ekipleri ve ANDA Derneği üyeleri, Kent merkezinde Şanlı’yı bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 25 saat boyunca güvenlik kameraları incelendi ve yaşlı kadının son olarak Karşıyaka Mahallesi civarında görüldüğü tespit edildi. Ekipler, dün gece bölgede arama yaptı fakat sonuç alamadı, bu nedenle sabah yeniden arama çalışmalarına başladı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

AFAD ekipleri, Kızılırmak’ta gerçekleştirdikleri aramada, Gülizar Şanlı’nın cenazesine ulaştı. Ekipler, cansız bedeni sudan çıkartarak otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.