Kızılırmak’ta Kuzenini Kurtaran Genç, Hayatını Kaybetti

GENÇ KAZA SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Nevşehir’de, Kızılırmak nehrine düşen kuzeninin yardımına koşarak suya giren 22 yaşındaki Ensar Yiğit, boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde meydana geldi. Kız kardeşini kurtardıktan sonra aniden suya gömülen genç, yaklaşık yarım saat suda kaldı. Suya atlamasının ardından, bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkarılan Ensar, önce Ürgüp Devlet Hastanesi’ne ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yoğun bakımda tedavi edilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 22 yaşındaki Ensar Yiğit’in vefatı, ailesi ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Olay, bölgedeki halk arasında da derin bir etki bıraktı.

Çeşme’de İnşaatta Ceset Bulundu

Çeşme'deki inşaat alanında bir konteynerde bulunan 60 yaşındaki işçinin cesedi bulundu. Olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Başakşehir Fk, Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Universitatea Craiova ile oynayacağı rövanş maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan denetiminde çalışmalara devam ediliyor.

