Kızılırmak’ta Kuzenini Kurtaran Genç, Hayatını Kaybetti

GENÇ KAZA SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Nevşehir’de, Kızılırmak nehrine düşen kuzeninin yardımına koşarak suya giren 22 yaşındaki Ensar Yiğit, boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde meydana geldi. Kız kardeşini kurtardıktan sonra aniden suya gömülen genç, yaklaşık yarım saat suda kaldı. Suya atlamasının ardından, bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkarılan Ensar, önce Ürgüp Devlet Hastanesi’ne ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yoğun bakımda tedavi edilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 22 yaşındaki Ensar Yiğit’in vefatı, ailesi ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Olay, bölgedeki halk arasında da derin bir etki bıraktı.