Kızılkaya, Asfalt Çalışmalarını Denetledi

Siirt’te asfalt çalışmaları devam ediyor. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kırsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi. Valilikten yapılan açıklamada, 29 köyün merkeze bağlantısını sağlayan 3 bin 800 metre uzunluğundaki grup köy yolunda bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KONFORLU ULAŞIM İÇİN YERLİ İMKANLAR

Vali Kızılkaya, “tamamen yerli ve milli imkanlarla kurulan asfalt plenti ve taş kırma tesisinde üretilen sıcak asfaltın köy yollarıyla buluşmasının, kentin geleceğine yapılan önemli bir yatırım” olduğunu ifade etti. Kırsaldaki yaşam kalitesini artırmayı planladıklarını belirten Kızılkaya, “Yıl sonuna kadar en az 100 kilometre BSK asfalt ve 450 kilometre yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışması olmak üzere toplam 550 kilometrelik bir yol ağını kırsal kesimde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYORUZ

Kızılkaya ayrıca, bu çalışmaların ihale yoluyla yapılması halinde maliyetin yaklaşık dört katına çıkacağını açıkladı. Ancak, İl Özel İdaresi’nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle “daha kaliteli, ekonomik ve hızlı bir hizmet sunmaya devam edeceklerini” vurguladı.