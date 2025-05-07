Kızılören’de Düğün 2025 Bedava

YENİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde 2025 Aile Yılı kapsamında, gençler ve yeni evlenecek çiftleri desteklemek için yeni bir kampanya başlatılıyor. Bu kampanya, Kızılören ilçe merkezi ve köylerde uygulanacak. Çiftler, kaymakamlıktan alacakları destek ile birlikte ilk altınlarını edinecek.

NİKAH MASRAFLARI KAYMAKAMLIK TARAFINDAN KARŞILANACAK

Nikah masrafları, düğün alanı temizliği ve bakımı ile düğün salonu kiralama ücretleri kaymakamlık tarafından karşılanacak. Ayrıca, düğün yemeklerine de kaymakamlık destek sunacak. Her doğan çocuğun ilk altını da kaymakamlıktan alınacak. Kaymakam Bilal Çitil, aile kurma yolunda ilk adımlarını atan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. 2025 Aile Yılı etkinliklerinin benzer projelerle devam edeceğini belirtti.