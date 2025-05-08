Kızılören’de Düğün Bedava Olacak

YENİ KAMPAĞNA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında gençleri ve yeni evlenecek çiftleri destekleyecek bir kampanya hayata geçirildi. Kampanya, Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerde uygulanacak. Bu çerçevede, çiftlerin ilk altınları kaymakamlıktan karşılanacak.

NİKAH VE DÜĞÜN MASRAFLARI DESTEKLENİYOR

Yapılan açıklamada, nikah masrafları, düğün alanının temizliği ve bakımı ile düğün salonu kiralama ücretlerinin kaymakamlık tarafından karşılanacağı belirtildi. Ayrıca, düğün yemekleri için de kaymakamlıktan destek sağlanacaktır.

Kampanya kapsamındaki diğer bir önemli destek, her doğan çocuğun ilk altının kaymakamlıktan karşılanması olacak. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kaymakam Bilal Çitil, 2025 Aile Yılı etkinliklerine benzer çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.