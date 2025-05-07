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Kızılören’de Düğün Destek Kampanyası Başladı

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YENİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında gençlerin ve yeni evlenecek çiftlerin desteklenmesi amacıyla yeni bir kampanya hayata geçirildi. Bu kampanya, Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerde uygulanacak ve çiftlerin ilk altını, kaymakamlıktan karşılanacak.

NİKAH MASRAFLARI KARŞILANACAK

Nikah masraflarının yanı sıra düğün alanının temizliği ve bakımı ile düğün salonunun kiralanması da kaymakamlık tarafından sağlanacak. Düğün yemekleri için de kaymakamlık destek sunacak. Ayrıca, her doğan çocuğun ilk altını da yine kaymakamlıktan alacak.

AİLE KURMA DESTEKLENİYOR

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Bilal Çitil, 2025 Aile Yılı etkinliklerinin benzer çalışmalarla devam edeceğini ifade etti.

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