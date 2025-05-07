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Kızılören’de Düğün Destek Kampanyası Başlatıldı

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YENİ KAMPANYANIN BAŞLANGICI

Kızılören ilçesinde 2025 Aile Yılı kapsamında gençlere ve yeni evlenecek çiftlere yönelik bir kampanya hayata geçiriliyor. Bu kampanya, ilçe merkezi ile tüm köylerde uygulanacak. Çiftlerin ilk altınları kaymakamlık tarafından karşılanacak. Nikah masrafları, düğün alanının temizliği ve bakımı, ayrıca düğün salonu kiralama işlemleri de kaymakamlığın üstleneceği masraflar arasında yer alıyor.

DÜĞÜN HARCAMALARINA DESTEK

Kaymakamlık, düğün yemekleri için de destek verecek. Her yeni doğan çocuk için ilk altın yine kaymakamlıktan alınacak. Aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Bilal Çitil, 2025 Aile Yılı etkinliklerinin bu tür çalışmalarla devam edeceğini ifade ediyor.

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