Kızılören’de Düğün Destekleri Başlatıldı

YENİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında gençlere ve yeni evlenecek çiftlere yönelik bir destek kampanyası hayata geçiriliyor. Bu kampanya, Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerde uygulanacak.

KAYMAKAMLIKTAN DESTEKLER

Bu kampanya dahilinde, çiftlerin ilk altınları kaymakamlık tarafından karşılanacak. Nikah masrafları, düğün alanının temizliği ve bakımı ile düğün salonu kiralama giderleri kaymakamlık tarafından üstlenilecek. Ayrıca, düğün yemekleri için de kaymakamlık destek sağlayacak. Her doğan çocuk için de ilk altın yine kaymakamlıktan verilecek.

Aile kurma yolunda ilk adımları atacak gençlerin her zaman destekleneceğini belirten Kaymakam Bilal Çitil, 2025 Aile Yılı etkinliklerinin benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.