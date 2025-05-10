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Kızılören’deki Yangın, Evi Yok Etti

AFYONKARAHİSAR’DA YANGIN OLAYI

Afyonkarahisar’da 75 yaşındaki bir kişinin kerpiç evinin yangında kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olay, Kızılören ilçesinin Yeni Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kerim Eroğlu isimli 75 yaşındaki şahsın 2 katlı kerpiç evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın baş gösterdi.

YANGINA MÜDAHALE VE FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürme işlemini gerçekleştirdi. Yangın sırasında Eroğlu’nun dışarıda bulunması, olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Ancak ne yazık ki olayın ardından ev, kullanılamaz hale geldi.

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