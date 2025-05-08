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Kızılören Düğün Destek Kampanyası Başlatıldı

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KAMPANYA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde 2025 Aile Yılı kapsamında gençlere ve yeni evlenecek çiftlere yönelik yeni bir kampanya hayata geçiriliyor. Bu kampanya, Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerde geçerli olacak şekilde uygulanacak. Çiftlerin düğün işlemlerinde ihtiyaç duyacakları ilk altın kaymakamlık tarafından karşılanacak.

DESTEKLER ARTIYOR

Nikah masrafları, düğün alanının temizliği, bakımı ve düğün salonunun kiralanması gibi giderler de kaymakamlık tarafından üstlenilecek. Bunun yanı sıra, düğün yemekleri için de kaymakamlık destek sunacak. Ayrıca, yeni doğan her çocuğun ilk altını da kaymakamlık karşılayacak.

AİLE YILI ETKİNLİKLERİ

Kaymakam Bilal Çitil, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtiyor. 2025 Aile Yılı etkinliklerinin de benzer projelerle devam edeceğinin altını çiziyor. Bu destekler, ailelerin ve gençlerin yeni başlangıçlarında önemli bir katkı sağlıyor.

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