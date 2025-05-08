Kızılören Düğün Destek Kampanyası Başlatıldı

YENİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında genç bireyler ile yeni evlenecek çiftleri destekleyecek bir kampanya hayata geçirildi. Bu kampanya, Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerde uygulamaya konulacak. Kampanyanın bir parçası olarak, çiftlerin ilk altınları kaymakamlık tarafından karşılanacak.

NİKAH VE DÜĞÜN MASRAFLARI KAYMAKAMLIK TARAFINDAN KARŞILANACAK

Nikah masrafları, düğün alanının temizliği ve bakımı ile düğün salonu kiralanması yine kaymakamlık aracılığıyla finanse edilecek. Düğün yemekleri için de kaymakamlık destek sunacak. Ayrıca her doğan çocuğun ilk altını da kaymakamlık karşılayacak.

AİLE KURMA YOLUNDA GENÇLERİ DESTEKLİYORLAR

“Her zaman aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerin yanındayız” diyen Kaymakam Bilal Çitil, 2025 Aile Yılı aktivitelerinin bu tür çalışmaları sürdüreceğini belirtti.