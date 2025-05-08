Gündem

Kızılören Düğün Destek Kampanyası Başlatıldı

kiziloren-dugun-destek-kampanyasi-baslatildi

YENİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında genç bireyler ile yeni evlenecek çiftleri destekleyecek bir kampanya hayata geçirildi. Bu kampanya, Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerde uygulamaya konulacak. Kampanyanın bir parçası olarak, çiftlerin ilk altınları kaymakamlık tarafından karşılanacak.

NİKAH VE DÜĞÜN MASRAFLARI KAYMAKAMLIK TARAFINDAN KARŞILANACAK

Nikah masrafları, düğün alanının temizliği ve bakımı ile düğün salonu kiralanması yine kaymakamlık aracılığıyla finanse edilecek. Düğün yemekleri için de kaymakamlık destek sunacak. Ayrıca her doğan çocuğun ilk altını da kaymakamlık karşılayacak.

AİLE KURMA YOLUNDA GENÇLERİ DESTEKLİYORLAR

“Her zaman aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerin yanındayız” diyen Kaymakam Bilal Çitil, 2025 Aile Yılı aktivitelerinin bu tür çalışmaları sürdüreceğini belirtti.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

120W Hızlı Şarj Kablosu 90 TL

Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu süper hızlı şarj kablosu, şimdi 90 TL'ye satışa sunulmuş durumda. Fırsatı kaçırmayın!
Gündem

Kızılören’de Düğün Bedava Olacak

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Kızılören Kaymakamlığı, evlilikleri teşvik etmek amacıyla çiftlere nikah masraflarını, düğün alanlarının temizliğini ve salon kiralama ücretlerini üstlenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.