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Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil Ziyaret Etti

ANNELER GÜNÜ’NDE ŞEHİT ANNELERİ UNUTULMADI

Afyonkarahisar Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil, Anneler Günü vesilesiyle ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti. Bu özel günde şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutladı. Sevgi ve şefkat dolu annelerin en anlamlı günü olarak kabul edilen Anneler Günü, Kızılören’de şehit anneleri için özel bir anlam taşıdı.

ŞEHİT ANNELERİNE DESTEK

Kaymakam Çitil, şehit annelerinin misafiri olarak, onlarla birlikte bu anlamlı günü paylaştı. Annelere çeşitli hediyeler sunan Çitil, aynı zamanda onların hayır dualarını aldı. Ziyaretinde, sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk dolu günler diledi. Şehit annelerine olan bu güzel jest, toplumda dayanışma ve sevgi bağlarını güçlendiriyor.

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