Kızılören Mahallesi’nde Peynir Geleneği Devam Ediyor

Peynir Çıkarma Geleneği Sürüyor

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde yapılan peynir koyma işlemi ve olgunlaştırma işlemi Ekim ayı sonunda gerçekleşecek olan “Peynir Çıkarma” geleneği ile devam ediyor. Hazırlanan peynirler, mağaralarda olgunlaşmayı bekliyor. Peynirlerin sıkıştırılarak suyunun çıkarılmasının ardından tuluğa yerleştirildiğini belirten mahalle sakini Gülistan Cansız, “Bu, benim annemin, babamın geleneği ve göreneği. Ben 70 yaşındayım, 70 senedir yaptığımız iş” diyor.

Geleneksel Üretim Süreci

Cansız, sürecin detaylarını aktararak, “Önce mağaraya koyarız, daha sonra Kasım ayında çıkartırız. Mis gibi peynir, bahara kadar yeriz. Çürümez, kurumaz, kilo kilo alınan peynirlerden çok daha güzel” ifadelerini kullanıyor. Eski zamanlarda inek ve dana sağarak peynir yapma işleminin gerçekleştirildiğini aktaran Cansız, peynirin içine kaymak ve reyhan ekleyerek yoğurduklarını belirtiyor.

Belediye Desteği ile Şölen

Bu yıl Meram Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilecek olan gelenekte, peynirler serin ve nemli mağara ortamında olgunlaşmakta. Yaklaşık 5 ay süren doğal süreç sonunda peynirler kendine has kokusunu ve tatlarını kazanıyor. Kızılören halkı için önemli bir geçim kaynağı olan bu peynirler, Ekim ayı sonunda yapılacak şölende mağaralardan çıkarılacak. Festival havasında geçmesi beklenen etkinlikte çeşitli etkinlikler ve yöresel lezzetler sunulacak. Geleneksel yöntemlerle olgunlaştırılan peynirler, mağara önlerinde kurulacak tezgahlarda satışa sunulacak; aynı zamanda şölene katılanlara Meram Belediyesi tarafından ikram edilecek. Kızılörenliler için bu süreç, sadece bir üretim aşaması değil; aynı zamanda kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasının da bir sembolü oluyor.