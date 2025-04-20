Kızıltepe’de 2017’deki Kavga İle İlgili

MAHKEME KARARI YENİDEN GÖRÜLÜYOR

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2017 yılında bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga davasının istinafta bozulmasının ardından yeni duruşma başladı. Firari sanıklardan ikisinin, firar ettikleri süre içinde çocuk sahibi oldukları, jandarma tutanağında tespit edildi. Tutanağa göre, sanıklardan Mustafa K. ve Muaz K.’nin birer çocukları dünyaya geldi ve bu nedenle aileleriyle irtibat kurdukları belirtildi.

OLAYIN DETAYLARI

Kızıltepe’de Doyuran köyünde 12 Aralık 2017’de akraba olan iki aile arasında çıkan kavgadan sonra bir taraf, diğer tarafa silahlı saldırıda bulundu. Bu saldırıda, 3 çocuk babası Necmettin Kılıç yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası gözaltına alınan İ.K. ve V.K., ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası aldı. Savcılık, aranan 6 firari sanığın da ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Yasaklı silah bulundurma’ suçlarıyla cezalandırılmasını istemiş, mahkeme ise uzun süredir infaz edilemeyen yakalama emirlerinin mağduriyet yarattığını belirterek dosyaların ayrılmasına karar vermişti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Mağdur yakınları ve avukatlarının itirazı sonrasında karar, üst mahkeme tarafından bozuldu. Yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar COVID-19 nedeniyle SEGBİS üzerinden katılırken, duruşma salonunda mağdurlar, aileleri ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme, duruşmayı 4 Temmuz’a erteledi.

BALİSTİK RAPOR VE YENİ TALEPLER

Duruşma sonrasında açıklama yapan mağdurların avukatı Gurbet Bilbay, 2017 yılında gerçekleşen saldırının planlı bir şekilde düzenlendiğini, balistik raporların 8 kişinin ateş ettiğini ortaya koyduğunu belirtti. Bilbay, “Balistik raporuna rağmen davada yalnızca iki kişi ceza aldı. İstinaf bu kararı bozdu, ancak duruşmaya girdiğimizde hakim, ‘Bozmak için bozulmuş’ diyerek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Eğer detaylı inceleme yapılmazsa, biz kesinlikle beyanda bulunmayacağız.” dedi. Ayrıca, firari sanıkların rahat bir şekilde geziyor olmasının kabul edilemeyeceği ve bunu ispat eden görüntülerin de bulunduğuna dikkat çekti.

MAĞDURLARDAN ENDİŞELİ AÇIKLAMALAR

Duruşmaya katılan mağdurlarından Beytullah Kılıç, kendilerine pusu kurulduğunu ve kuzeninin hayatını kaybettiğini, kendisinin de yaralandığını belirtti. Firarilerin dışarıda olduğunu, kendilerine tehditler geldiğini ifade eden Kılıç, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu vurgulayarak firarilerin bir an önce yakalanmasını talep etti. Ayrıca, firarilerden iki kişinin çocuk sahibi olduğu bilgisi jandarma tutanağında da kayıt altına alındı.