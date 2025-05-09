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Kızıltepe’de 5 Araç Hasar Gördü

KAZA YERİ VE OLAY DETAYLARI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir zincirleme kaza gerçekleşti. Kaza, Kızıltepe-Artuklu ilçelerini birbirine bağlayan Mardin yolunda, Komando Taburu yakınında meydana geldi. Bu olayda 3’ü otomobil olan toplamda 5 araç, zincirleme kazaya karıştı.

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Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durumken, araçlarda önemli hasar oluştu. Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere inceleme başlattı.

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