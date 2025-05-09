Kızıltepe’de 5 Araç Hasar Gördü

KAZA YERİ VE OLAY DETAYLARI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir zincirleme kaza gerçekleşti. Kaza, Kızıltepe-Artuklu ilçelerini birbirine bağlayan Mardin yolunda, Komando Taburu yakınında meydana geldi. Bu olayda 3’ü otomobil olan toplamda 5 araç, zincirleme kazaya karıştı.

EĞİTİM YARDIM EKİPLERİ GİBİ HIZLA OLAYA MÜDAHALE

Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durumken, araçlarda önemli hasar oluştu. Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere inceleme başlattı.