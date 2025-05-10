Kızıltepe’de Anneler İçin Yarışma Düzenlendi

MARDİN’DE ANNELER GÜNÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI

Kızıltepe ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla bir kitap okuma yarışması gerçekleştirildi. Bu etkinlikte belirlenen 12 farklı merkezde yaklaşık bin kadın yarışmaya katıldı. Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir’in önderliğinde “Haydi Anne Sen de Oku” temasıyla düzenlenen yarışmaya yalnızca anneler iştirak etti. Yarışma, katılımcıların okuduğu kitaplarla ilgili soruların yer aldığı sınavlardan oluştu.

rayakalı ANNELERİN KATILIMIYLA YAPILDI

Mehmet Ali Demir, okulda genellikle öğrencilere yönelik kitap okuma yarışmaları düzenlediklerini belirtti. “Anneler arası ‘Haydi Anne Sen de Oku’ sloganıyla anneler arası kitap okuma yarışması düzenledik. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin annelerini bu sürece dahil ettik. Şu anda Kızıltepe’de 12 merkez okulda bu sınav yapılıyor ve 1000’in üzerinde katılım mevcut. Etkinlikte çeşitli güzel ödüller de yer alıyor; birinciliğe altın, ikinciliğe yemek takımı, üçüncülüğe ise kahve makinesi hediye etmeyi planlıyoruz. Tüm annelere teşekkür ediyoruz. Katılım oldukça iyi. Bu şekilde çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırıyoruz ve annelerin de bu süreçte yer alması önemli” diye konuştu.

KAZANAN VEYA KAYBEDEN YOK

Yarışmaya katılan annelerden Tuğba Ertekin, çocuğuna okuma alışkanlığı kazandırmak için bu etkinliğe katıldığını belirterek, sınavda kaybedenin olmadığını vurguladı. Nevroz Ok ise, “Bu yarışmada kazanmak ya da kaybetmek önemli değil; esas olan katılım. Hepimiz okuduğumuz için kazandık. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.