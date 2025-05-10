Kızıltepe’de Anneler Kitap Yarışması Yapıldı

KATILIMCILAR ANNE OLDU

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 12 okulda organize edilen kitap okuma yarışması kapsamında anneler sınava katıldı. Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu öncülüğünde düzenlenen bu etkinlikte “Haydi anne sen de oku” teması benimsendi. Anneler, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun kaleme aldığı “Geliştiren Anne-Baba” kitabını okudular. İlçedeki 12 okulda yapılan sınavda anneler, çocuklarının öğretim gördüğü okullarda sınav heyecanı yaşadı. Çocukları ve eşleri ise okul bahçelerinde onları bekledi.

Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir, öğrencilere yönelik sürekli olarak kitap okuma yarışmaları düzenlediklerini belirtti. Annelerin çocuklar üzerindeki etkisinin çok önemli olduğunu düşünerek bu kez annelere yönelik bir yarışma organize ettiklerini söyledi. Demir, “Anneler arasında kitap okuma yarışması düzenledik. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin annelerini işin içine kattık. 12 merkez okulda bu sınav yapıldı. Sınava binin üzerinde katılım var. Bu sınavda güzel ödüller koyduk. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Tüm annelerimize teşekkür ederiz. Katılım çok iyi. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Bu işin içinde annelerimiz de var. Amacımız kitap okuma alışkanlığını öğrencilerimize kazandırmak. Onların bilgi dağarcığını geliştirmek istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Anne Nevroz Ok, oğlunun okulunda sınava girecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. Kitap okumanın önemine değinen Ok, “Bu yarışmayı kazanan veya kaybeden olmayacak. Hepimiz okuduğumuz için kazandık. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Biraz heyecanlıyız. Normalde öğrenciler sınava girer, bugün biz girdik,” şeklinde konuştu.

Anne Hatice Gümüş de, 5 çocuğundan 3’ünün eğitim gördüğü okulda yıllar sonra sınava girmenin heyecanını yaşadığını ifade etti. Tuğba Ertekin ise sınavın başarılı geçtiğini düşündüğünü anlatarak, “Okuduğunu anlama şeklinde olduğu için gayet güzel çözdüğümü düşünüyorum. Bir anne olarak çocuklarıma ilham kaynağı olduğumu düşünüyorum. Onların geleceği için de güzel bir şey oldu. Onların da sınava girme isteği ve kitap okuma istekleri arttı. Herkesin kitap okumasını tavsiye ederim,” diyerek sözlerini tamamladı.