Kızıltepe’de Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

ÇIKAN YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, bir apartmanın giriş bölümünde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi’ndeki bu apartmanın giriş kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine hemen bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahale etmesiyle birlikte alevler kısa bir süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Şu anda yangının çıkış nedenine dair detaylı bir inceleme başlatıldı.

Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi

Çin'deki Dünya İnsansı Robot Oyunları, 500'den fazla robotun katılımıyla final günü gerçekleştirdi. Etkinlik, çeşitli senaryolar ve spor branşlarında heyecan dolu yarışmalara ev sahipliği yaptı.
Kaza, Yenişehir’de gerçekleşti, D.İ. yaralı

Diyarbakır'da 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

