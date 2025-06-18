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Kızıltepe’de Araç Tarlaya Devrildi

OTOMOBİL TARLAYA DEVRİLDİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı. Olay, Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü bilinmeyen 47 ADR 698 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya düştü.

KAZA SONRASI YARDIM EKİPLERİ GÖREVE GİRDİ

Kaza ihbarıyla birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında kazada sürücünün babası ve otomobildeki kızı yaralandı. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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