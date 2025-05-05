Kızıltepe’de Arazi Anlaşmazlığı Cinayetleri

OLAYIN ARKA PLANI VE GELİŞMELERİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen olayda, Şakir Aslan (65) ve Aslan Aslan (50) hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili olarak, firari şüpheli M.A. yakalanarak tutuklandı. Son üç gün içinde, olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı ikiye yükseldi. Olay, 25 Temmuz 2024 tarihinde Kızıltepe ilçesi kırsal Ayaz Mahallesi’nde gerçekleşti. Arazi üzerindeki anlaşmazlık iki aile arasında husumete dönüştü.

BÖLGEDEKİ GİDERİM ÇABALARI

Bölgedeki kanaat önderleri, bu husumeti sona erdirmek için çaba gösterdi, ancak çözüm sağlanamadı. İki akraba aileden birinin bireyleri, anlaşmazlığın yaşandığı bahçede uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yaklaşık bir saat süren saldırıda Hacı Şakir Aslan ile Aslan Aslan yaşamını yitirdi. Olay sonrası yapılan soruşturmada, 36 şüpheli gözaltına alındı ve bu şüphelilerden 18’i tutuklandı.

MAHKEME SÜRECİ VE TUTUKLAMALAR

Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan açılan davanın ilk duruşmasında 9 şüpheli tahliye edildi. Dava sürecinin devam etmesiyle birlikte, olaya karıştığı tespit edilen şüpheli A.A., 3 Mayıs’ta Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve ardından tutuklandı. Firari şüpheli M.A. ise bugün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. M.A., işlemlerinin ardından tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.