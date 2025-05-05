Kızıltepe’de Arazi Anlaşmazlığı Saldırı

OLAYIN ARKA PLANINA DÖNÜŞ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmada Şakir Aslan (65) ve Aslan Aslan (50) hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olarak firari şüpheli M.A., yakalanarak tutuklandı. Bu şekilde son 3 gün içinde tutuklanan kişi sayısı ikiye çıktı. Saldırı, 25 Temmuz 2024 tarihinde Kızıltepe ilçesinin Ayaz Mahallesi’nde gerçekleşti. İki aile arasında çözülmeyen arazi anlaşmazlığı, giderek husumet halini aldı.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI YETERSİZ KALDI

Bölgedeki kanaat önderleri, aileler arasındaki husumeti sona erdirmek amacıyla devreye girdi ancak bu çabalar sonuç vermedi. Akraba olan iki aileden biri, anlaşmazlığın yaşandığı bahçede uzun namlulu silahlarla diğer aileye ateş açtı. Yaklaşık bir saat süren saldırıda Hacı Şakir Aslan ile Aslan Aslan yaşamlarını yitirdi. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada, 36 şüpheliden 18’i tutuklandı.

DAVA SÜRECİ VE YENİ TUTUKLAMALAR

Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan açılan davanın ilk duruşmasında, şüphelilerden dokuzu tahliye oldu. Dava süreci devam ederken, olaya karıştığı tespit edilen başka bir şüpheli A.A., 3 Mayıs’ta Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı. Bugün firari şüpheli M.A. da gözaltına alınıp, tutuldu ve Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yerleştirildi.