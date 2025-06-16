Kızıltepe’de Arsa Kavgası, 4 Yaralı

KAOSUN NEDENİ ARSA ANLAŞMAZLIĞI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kargaşada 4 kişi yaralandı. Olay, 13 Haziran tarihinde Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki 7. Noter önünde gerçekleşti. İki grup arasındaki tartışma, tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla daha da büyüdü ve silah, sopa ve taşların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan 4 kişi, durumu ihbar edenlerin ardından bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından tedavi için Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Olay, ayrıca bir cep telefonuyla kaydedildi.

17 ŞÜPHELİDEN 6’SINI TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrası gerçekleştiren soruşturmada, 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 11’i, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 6 şüpheli, Abdurrahman Vural, Kenan Vural, Mustafa Baykara, Yusuf Baykara, Alaattin Baykara ve İzzettin Baykara, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.