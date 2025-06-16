Haberler

Kızıltepe’de Arsa Kavgası, 4 Yaralı

KAOSUN NEDENİ ARSA ANLAŞMAZLIĞI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kargaşada 4 kişi yaralandı. Olay, 13 Haziran tarihinde Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki 7. Noter önünde gerçekleşti. İki grup arasındaki tartışma, tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla daha da büyüdü ve silah, sopa ve taşların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan 4 kişi, durumu ihbar edenlerin ardından bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından tedavi için Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Olay, ayrıca bir cep telefonuyla kaydedildi.

17 ŞÜPHELİDEN 6’SINI TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrası gerçekleştiren soruşturmada, 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 11’i, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 6 şüpheli, Abdurrahman Vural, Kenan Vural, Mustafa Baykara, Yusuf Baykara, Alaattin Baykara ve İzzettin Baykara, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Toplandı, Saat 15.39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine, önemli konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
Haberler

İsrail, Tahran’ı Boşaltın Dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada İran'a yönelik operasyonlar hakkında bilgi verirken, sivillere Tahran'ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.