Kızıltepe’de Baba Kızı Sınavda Beraber

AHMET CENGİZ’İN YKS HEYECANI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 49 yaşındaki Ahmet Cengiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na kızıyla birlikte girdi. Çiftçilik yapan ve Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi olan Cengiz, kızının heyecanını paylaşmak ve ona destek olmak amacıyla bu yılki YKS’ye hazırlandı. Baba ve kızı, Mehmet Akif İnan Ortaokulu’nda, aynı katta yer alan farklı salonlarda sınava katıldı.

BABANIN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Babası Ahmet Cengiz, gazetecilere verdiği bilgilerde, “Kızımın heyecanına ortak olmak için sınava girdim” dedi. Kızıyla aynı okulda ve aynı katta sınava girmekte olduğunu belirten Cengiz, “1996’dan bu yana üniversite sınavlarına giriyorum. Bıraktıklarımla birlikte 7 üniversitem, 3 diplomam var. Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü okuyorum. 2 yıl sonra 4. diplomam olacak” diye ekledi. Kızına destek olmak amacıyla sınava girdiğini vurgulayan Cengiz, “En azından biraz heyecanını yener. Aynı okulda ve aynı katta sınava gireceğiz” ifadelerini kullandı. Kızının yüksek hedeflerine inandığını ve her zaman yanında olacağını belirten Cengiz, “Bütün işlerimi bırakıp onun için buraya geldim, bütün velilere de tavsiye ediyorum. Her zaman çocuklarının arkasında olsunlar” şeklinde konuştu.

SEMANUR CENGİZ’İN HEDİFİ

Semanur Cengiz, bu yıl ikinci kez sınava girdiğini ve babasının da kendisine destek olduğunu aktardı. Tıp fakültesine girmeyi hedeflediğini ifade eden Cengiz, “Stresliyiz, heyecan var. Zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. Allah’ın izniyle başaracağız. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Babam da arkamda, arka sınıfımda sınava giriyor. Bu şekilde bana destek olacak” dedi.