Kızıltepe’de Baba, Oğluna Hırsızlık Yaptırdı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN ANLAR

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, bir şarküteri dükkanının önünde babanın küçük yaşta oğluna hırsızlık yaptırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 29 Ağustos’ta öğleden sonra Kızıltepe merkez Sanayi Mahallesi 35’inci Sokak’ta gerçekleşti. Şarküteri ürünleri satan dükkanın önüne gelen baba, küçük yaştaki oğlu ile birlikte elini ve yüzünü yıkamak amacıyla dükkanın önündeki musluğa bağlı hortumdan su kullanmak istedi. Dükkan sahibi Edip Irmak, baba ve oğluna izin verdi. Irmak, iş yerine girdiği esnada baba, oğluna iş yerinin önündeki mangal kömürünü alıp gitmesini söyledi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; elini, yüzünü ve başını yıkayarak serinleyen babanın, dükkan sahibinin içeride olduğunu anlayınca yanına gelen oğluna mangal kömürünü alıp gitmesini söylediği görülüyor. Küçük çocuk, poşeti aldıktan sonra işaretle gitmesini gösteriyor.

BAKANIN ÜZÜNTÜSÜ

Durumu fark eden dükkan sahibi, şüpheliler hakkında şikayetçi olmadı. Edip Irmak, “Dükkana gelen baba, elini yüzünü yıkamak için dışardaki musluğu kullanmayı istedi. Ben de izin verdim. İçerde çalıştığım için önce bir şey anlamadım. Sonra onlar gittikten sonra dükkanın önüne çıktığımda bir poşet mangal kömürünün olmadığını fark ettim. İş yerinin güvenlik kamerasını incelediğimde şok oldum. Baba, çocuğuna hırsızlık yaptırmış. Parası çok önemli değil, isteseydi ücretsiz verirdim. Ama çocuğunu hırsızlığına alet etmesine çok üzüldüm” dedi.