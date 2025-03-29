Kızıltepe’de Bıçaklı Kavga Sonucu Ölüm

KIZILTEPE’DE BİÇAKLI KAVGA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Kızıltepe Zergan Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 30 yaşındaki İbrahim Atak, karnından bıçakla yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı İbrahim Atak’ı Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin, şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.