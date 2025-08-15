Kızıltepe’de Ceset Bulundu. Olay Soruşturuluyor

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir otomobilde başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi tespit edildi. Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi’nde gerçekleşti.

İHBAR VE GELEN EKİPLER

TOKİ konutları bölgesinde, bir kişinin otomobilde hareketsiz bir şekilde bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ VE SORUŞTURMA

Ekiplerin incelemeleri sonucunda hareketsiz halde bulunan Vedat Bagı’nın (29) silahla başından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Bagı’nın cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.