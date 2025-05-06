Kızıltepe’de Firari Hükümlü Yakalandı

CEZAEVİ FIRARİSİ DÜĞÜN SALONUNDA YAKALANDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tespit edilen cezadan kaçan bir şahıs, düğün salonunda saz çalarken jandarma tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından toplamda 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli kişi, Kızıltepe’deki bir düğün mekanında müzisyenlik yaparken bulundu.

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışma neticesinde firari hükümlünün yeri belirlendi. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla E.A.’yı gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Midyat Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.