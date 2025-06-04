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Kızıltepe’de Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

FIRTINA YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran fırtına, bölgede yaşamı zorlaştırdı. Fırtına sırasında pek çok evin çatıları uçarken, gökyüzü toz bulutlarıyla kaplandı. Sokaklarda yürüyen vatandaşlar, fırtına nedeniyle büyük zorluklar yaşadı. Ayrıca, esnafın bayram hazırlıkları için sergilediği şeker ve elbise tezgahları da fırtınadan etkilendi ve uçuştu.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yaklaşık bir saat süren fırtınanın ardından itfaiye ekipleri, elektrik tellerine takılan uçmuş çatıları indirmek amacıyla çalışmalarını başlattı. Fırtına, bölgedeki yaşam akışını olumsuz etkilediği gibi, vatandaşlar için de zorlu bir dönem yarattı.

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