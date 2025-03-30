Haberler

Kızıltepe’de Hafif Ticari Araç Kazası

KAZA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, refüjdeki direğe çarpan hafif ticari araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi’nde Viranşehir yönüne seyir eden 72 AAK 628 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Yaralılar, ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazaya ilişkin inceleme ise başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Uyuşturucu Hapla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, uyuşturucu hap taşıyan iki kişi tutuklandı. Araçta toplam 418 adet uyuşturucu hap bulundu.
Haberler

Osmaniye’de Bayram Namazı Coşkusu

Osmaniye'de Ramazan Bayramı vesilesiyle camilerde binlerce kişi bir araya gelerek bayram namazını kıldı, ardından il protokolü ile bayramlaşma yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.