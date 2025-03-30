Kızıltepe’de Hafif Ticari Araç Kazası

KAZA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, refüjdeki direğe çarpan hafif ticari araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi’nde Viranşehir yönüne seyir eden 72 AAK 628 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Yaralılar, ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazaya ilişkin inceleme ise başlatıldı.