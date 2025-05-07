Kızıltepe’de Kar Maskeli Hırsızlık Olayı

KAMERAYA YANSIMALAR

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, güvenlik kamerasına yansıyan bir olayda, maskeli dört kişinin bir evin kapısını çekiç, balta ve levye ile kırdığı anlar kaydedildi. Gece saat 02.47 sıralarında, İpek Mahallesi’nde yer alan bir evin kapısına giden bu kişiler, kapıya saldırarak kırıp kaçıyor. Evde yaşayan aile fertlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi.

Aile, yaşanan durumu polisle paylaştıktan sonra, şüphelilerin yakalanabilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Olayın ardından yapılan araştırmalarda, zanlıların kapısını kırdığı aile ile aralarında önceden bir husumet bulunduğu öğrenildi. Bu bilgiler, olaydaki motiveyi daha net bir şekilde ortaya koyuyor.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Akıllıca bir planla hareket eden şüphelilerin, saldırıda bulunacakları kata geldiklerinde asansörün kapısı açıldığında, asansörden inmeye çalışan bir kişiyi uzaklaştırmaya çalıştıkları görüntülerde yer alıyor. Ayrıca, zanlıların kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark ettikleri, bu kamera ile oynamaya çalıştıkları ancak sonra bu girişimden vazgeçerek kapıya vurmaya devam ettikleri anlar da kayıt altına alınıyor.